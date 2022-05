Lukashenko a Sochi: incontrerà Putin

Le parole di Kopaigorodsky “Sochi è diventata nuovamente un luogo per importanti colloqui tra Stati. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è arrivato nella nostra città per incontrare il presidente russo Vladimir Putin”, ha scritto il sindaco su Telegram. I due si incontreranno domani. Il portavoce del Cremlino aveva annunciato l’incontro venerdì. Secondo il sindaco di Sochi, questi importanti incontri sono dedicati ai temi del rafforzamento delle relazioni tra stati. L’ufficio stampa del Cremlino aveva detto che l’incontro di Sochi si sarebbe focalizzato sulla discussione di temi chiave sull’ulteriore sviluppo delle relazioni Russia-Bielorussia, sul processo di integrazione dello Stato dell’Unione Russo-Bielorussa e i problemi dell’agenda internazionale e regionale.

Il portavoce del Cremlino Peskov aveva spiegato che i due presidenti hanno concordato questo incontro durante l’ultimo summit dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). Il leader bielorusso aveva già detto di avere in programma di discutere con la controparte russa le misure per rafforzare la cooperazione bilaterale su questioni come il nodo dell’import sotto le sanzioni occidentali.