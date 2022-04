Londra, 15’000 i militari russi uccisi

“La nostra stima è che siano circa 15.000 gli effettivi russi uccisi” finora dall’inizio dell’offensiva di Mosca in Ucraina. Lo ha affermato Ben Wallace, ministro della Difesa del governo di Boris Johnson, nel suo aggiornamento settimanale sulla guerra ai deputati della Camera dei Comuni britannica. Wallace ha aggiunto che stime di fonte varia indicano inoltre in circa 2.000 i veicoli blindati russi distrutti e in 60 gli elicotteri o aerei perduti. L’invasione, che secondo il ministro britannico nei piani di Mosca sarebbe dovuta durare “al massimo una settimana”, sta ora richiedendo “molte settimane”, ha concluso Wallace.