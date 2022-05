Secondo notizie non ufficiali, diversi gruppi tattici di battaglioni russi, supportati da aerei, si stanno dirigendo verso la città di Popasna, 100 km a ovest di Luhans’k, probabilmente per cercare di sfruttare lo sfondamento russo a ovest della città segnalato nelle ultime ore. Al momento la situazione intorno a Popasna appare la più preoccupante per le forze ucraine. Le truppe russe hanno dedicato molti sforzi a quell’asse e pare siano state in grado di sfondare le linee ucraine.