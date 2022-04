“I colloqui russo-ucraini sono in stallo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citato dall’agenzia Interfax. “I negoziati si sono bloccati dopo che Kiev ha deciso di non rispondere alle proposte inviate dalla Russia”, ha aggiunto Lavrov, affermando che “le dichiarazioni delle autorità di Kiev danno l’impressione che non abbiano bisogno di negoziati con la Federazione russa, ma abbiano accettato il loro destino”.