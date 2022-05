Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov si recherà in Turchia l’8 giugno per discutere con le autorità turche su come creare corridoi sicuri per il trasporto nel mar Nero di prodotti agricoli come il grano. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu durante un’intervista all’agenzia Anadolu.