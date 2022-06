Lavrov: “Eliminare tutte le sanzioni all’Iran”

Il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, in missione a Teheran, ha chiesto che vengano eliminate tutte le sanzioni contro l’Iran e che venga ripristinato l’accordo sul nucleare del 2015 (Jcpoa), senza esenzioni e appendici. Lo scrive l’agenzia russa Interfax. Il titolare della diplomazia russa ha poi precisato di non avere fiducia che gli Usa prendano provvedimenti costruttivi per tornare all’accordo sul nucleare.