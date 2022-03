Lavrov e Kuleba si incontreranno in Turchia giovedì

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov incontrerà per consultazioni il collega ucraino Dmytro Kuleba il 10 marzo in Turchia ad Antalya. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, secondo quanto riporta l'agenzia Anadolu.

"L'incontro si svolgerà in formato trilaterale, anche io parteciperò", ha affermato il capo della diplomazia di Ankara. Le consultazioni annunciate tra Russia, Ucraina e Turchia saranno l'occasione per il primo faccia a faccia tra i ministri degli Esteri di Mosca e Kiev da quando l'operazione militare russa è iniziata il 24 febbraio. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva tentato di organizzare un incontro tra gli omologhi Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky in Turchia prima dell'inizio dell'invasione russa ma senza riuscirci. Il ministero degli Esteri russo ha confermato l'incontro.

Gerusalemme

Il governo ucraino considera anche Gerusalemme come luogo possibile per lo svolgimento di negoziati con la Russia. Lo ha detto - secondo i media - l'ambasciatore ucraino in Israele Yevgen Kornichuk. Quest'ultimo ha ringraziato il premier Naftali Bennett e il suo governo per gli sforzi di mediazione di questi giorni. Kornichuk ha aggiunto di non essere sicuro che la mediazione sia stata utile, ma "il fatto che Bennett sia partito di sabato per parlare di pace è senza precedenti".