“Lavrov dovrebbe scusarsi”

Il rabbino capo degli ebrei di Russia, Berel Lazar, ha unito la propria a voce a quanti nel mondo ebraico ed in Israele hanno criticato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov per le sue parole su possibili radici ebraiche di Adolf Hitler e su ebrei distintisi per il loro antisemitismo. In dichiarazioni rilasciate alla Jewish Telegraphic Agency (Jta) il rabbino Lazar ha affermato: “non mi considero in posizione di dare consigli al capo della diplomazia russa, ma sarebbe opportuno se chiedesse scusa agli ebrei e se ammettesse semplicemente di essersi sbagliato”. “Io credo che allora sarebbe possibile considerare chiuso l’incidente e voltare pagina”, ha detto ancora il rabbino Lazar.