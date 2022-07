Lavrov contro Londra: «Con la scusa del grano vuole infiltrare il Mar Nero»

Londra cerca pretesti affinché la Royal Navy britannica si infiltri nel Mar Nero e diventi responsabile dei processi per il rilascio del grano dai porti ucraini.

E’ l’accusa del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un’intervista nel programma «Mosca. Cremlino. Putin» sul canale televisivo Russia 1, come riporta Ria Novosti.

«Questa crisi alimentare - sostiene Lavrov - viene utilizzata per una varietà di scopi, non solo nel campo della propaganda, per imbiancare l’Ucraina e impiccare ancora una volta tutti i cani, scusate l’espressione scortese, su Mosca».