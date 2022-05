La “strada della morte”, dove i russi miravano a civili

Sei chilometri e mezzo di strada in cui decine di civili sono stati uccisi a marzo, mentre cercavano di fuggire da Kiev, centrati dai soldati russi appostati intorno al percorso. È la “strada della morte”, raccontata in una video-inchiesta del Wall Street Journal.

“Decine di civili ucraini sono stati uccisi sulla strada lunga 4 miglia fuori Kiev durante il mese di marzo”, scrive il WSJ, che analizzando video, foto e post sui social media ha potuto rivelare “come le forze russe si siano posizionate intorno alla strada per colpire e sequestrare i civili in fuga”.

Secondo la polizia locale, si spiega nel video, 37 persone sono morte tra la fine di febbraio e la fine di marzo su questa strada, che si sviluppa tra i villaggi di Motyzhyn e Yasnohorodka a ovest di Kiev e che è stata usata come via di evacuazione per molti civili.