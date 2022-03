La Russia vuole ospitare le partite Uefa 2028 e 2032

La Russia presenterà la domanda per poter ospitare i campionati europei della Uefa del 2028 e del 2032. Lo ha affermato il capo del calcio russo, Alexander Dyukov. “Abbiamo tempo per la presentazione della richiesta fino al 12 aprile del 2023”, ha detto, sottolineando che “stiamo osservando uno sviluppo negativo degli avvenimenti, ma crediamo che la situazione cambierà. Abbiamo tutto ciò che serve per ospitare e realizzare con successo un grande evento, perché non dovremmo cogliere questa opportunità?”.