La Russia toglie il gas a Polonia e Bulgaria

Con un botta e risposta affidato agli annunci dei media polacchi e dell’agenzia Tass nel tardo pomeriggio, Mosca ha deciso di sospendere “totalmente” dalle otto di domani mattina il flusso di gas portato alla Polonia dal gasdotto Yamal. Il termine per rispettare i contratti in essere e pagare in rubli, hanno fatto sapere da Mosca, è scaduto venerdì. E la Polonia, ha tuonato Gazprom per bocca del suo portavoce Sergey Kupriyanov, avrebbe dovuto pagare entro oggi rispettando la nuova procedura.