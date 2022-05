“La Russia potrebbe provare a intercettare armi per Kiev”

La Russia potrebbe tentare di intercettare le armi inviate in Ucraina “nelle prossime settimane”. E’ l’avvertimento della direttrice dell’intelligence nazionale americana, Avril Haines, in un’audizione alla commissione Difesa del senato. Haines ha anche messo in guardia su una possibile “vendetta” di Mosca contro le sanzioni. “Tutti gli alleati devono fare la loro parte” per sostenere l’Ucraina nella guerra contro la Russia, ha aggiunto Haines. “Possiamo continuare nel nostro sostegno se tutti danno il loro contributo”, ha dichiarato rispondendo alla domanda di un senatore sul fatto che la maggior parte dei Paesi della Nato non hanno ancora aumentato le loro spese per la difesa, portandole al 2% del Pil come chiedono da tempo gli Stati Uniti.