La Russia ha attaccato l’Ucraina orientale

Ieri (lunedì 18 aprile) la Russia ha lanciato una grande offensiva in Ucraina orientale: ad annunciarlo il presidente Volodymir Zelensky, aggiungendo che Mosca sta aprendo una nuova fase della sua invasione dopo aver fallito nel prendere la capitale Kiev. Nelle ultime settimane, la campagna militare della Russia ha spostato la sua attenzione sulla regione orientale del Donbass, che è stata parzialmente controllata dalle forze separatiste filorusse dal 2014.

“Ora possiamo dire che le truppe russe hanno iniziato la battaglia per il Donbass, per la quale si stanno preparando da molto tempo. Una parte molto grande dell’intero esercito russo è ora dedicata a questa offensiva”, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un discorso trasmesso su Telegram.