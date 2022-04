La Russia espelle 36 diplomatici europei come misura di ritorsione per provvedimenti analoghi presi contro diplomatici russi. Lo riferisce la Tass che cita il ministero degli Esteri russo. Si tratta di 21 belgi e 15 olandesi (14 impiegati dell’ambasciata olandese a Mosca e uno al consolato generale a San Pietroburgo), ha riferito il ministero degli Esteri di Mosca in una nota. Dovranno lasciare la Russia entro due settimane.