“La Russia è uno Stato terrorista, la combattiamo”

L’Ucraina si chiede con una domanda “shakespeariana” se essere o non essere, “e la nostra risposta è sì”, che vogliamo esistere. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso in video collegamento in diretta trasmesso ai deputati della Camera dei Comuni britannica, descrivendo in tono drammatico l’invasione attuata dalla Russia, descritta come “uno Stato terrorista”. Zelensky ha poi esaltato “l’eroismo” della sua gente e ha ribadito che il suo Paese intende resistere e combattere fino alla fine, anche “nelle foreste” se sarà necessario. Le sue parole sono state salutate da un lunghissimo applauso finale.