La Russia avanza a est, stallo ad Azovstal

In serata l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass diffonde due interviste del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, una all’emittente televisiva degli Emirati Arabi Uniti Al Arabiya e l’altra all’agenzia di stampa governativa cinese Xinhua. I paesi della Nato “stanno facendo di tutto per impedire il completamento dell’operazione speciale russa in Ucraina mediante accordi politici”, ha detto il capo della diplomazia del Cremlino. “Stiamo assistendo alla manifestazione del classico doppio standard e dell’ipocrisia dell’establishment occidentale in questo momento. Esprimendo pubblicamente sostegno al regime di Kiev, i paesi della Nato stanno facendo di tutto per impedire il completamento dell’operazione attraverso il raggiungimento di accordi politici”, ha aggiunto il ministro russo. La revoca delle sanzioni contro la Russia fa parte dei negoziati di pace tra Mosca e Kiev, che continuano ogni giorno, ma sono “difficili”, ha detto Lavrov a Xinhua. In precedenza Zelensky aveva detto che le sanzioni non potevano far parte dei negoziati. Lavrov ha inoltre affermato che “al momento le delegazioni russa e ucraina stanno discutendo in videoconferenza una bozza di un possibile trattato”.