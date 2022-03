La Nato non vuole una guerra con la Russia né un’estensione del conflitto al di là dell’Ucraina. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un’intervista all’agenzia Afp in occasione della sua partecipazione al Forum diplomatico di Antalya, in Turchia. Per Stoltenberg una no-fly zone sull’Ucraina porterebbe con molta probabilità a un conflitto diretto tra la Russia e la Nato.