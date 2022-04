La Gran Bretagna estende le sanzioni, c’è anche Medvedchuk

Il governo britannico di Boris Johnson ha esteso le sanzioni anti-russe in risposta all’invasione dell’Ucraina ad altre 206 soggetti fra individui e imprese. Lo ha annunciato il Foreign Office all’indomani di un colloquio fra Johnson e il presidente americano Joe Biden in cui si era parlato anche di questo tema. Nella nuova lista sono inclusi fra gli altri Viktor Medvedchuk - oppositore del presidente Volodymyr Zelensky ed esponente ucraino filo-russo catturato nelle scorse ore dalle forze di Kiev in vista d’uno scambio di prigionieri con Mosca - e l’oligarca Vagit Alekperov, boss del colosso petrolifero privato russo Lukoil.