La Finlandia invia altri aiuti militari all’Ucraina

La Finlandia invia ulteriori aiuti militari all’Ucraina. A renderlo noto è il ministero della Difesa di Helsinki - citato dall’agenzia Unian - che però non rivela i dettagli della fornitura, le modalità di consegna e i tempi previsti per la consegna degli aiuti bellici. Dopo l’inizio dell’invasione russa, il governo finlandese ha abbandonato la sua politica di lunga data per la quale non forniva armi a paesi in guerra, considerando all’ipotesi, insieme alla Svezia, di aderire alla Nato entro l’estate. Se questo avvenisse, la Finlandia diventerebbe il paese con il confine comune con la Russia più lungo (1340 km) tra i membri della NATO, distante circa 200 km da San Pietroburgo.