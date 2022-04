La delegazione svizzera è arrivata a Irpin

La delegazione parlamentare svizzera guidata dalla presidente del Consiglio nazionale Irène Kälin (Verdi/AG) ha visitato oggi la città ucraina di Irpin, a nord ovest di Kiev. La scoperta di crimini di guerra nelle vicinanze della capitale, non solo a Irpin ma anche a Butcha dopo il ritiro delle truppe russe, aveva causato orrore in tutto il mondo. Non c’erano postazioni militari a Irpin, ha detto un rappresentante locale, ha riferito SRF online. Scuole e abitazioni private sono state attaccate e distrutte (dall’esercito russo). Le città di Irpin e Butcha sono ora state riconquistate dall’esercito ucraino.