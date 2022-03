La borsa di Mosca riapre parzialmente

La borsa di Mosca, chiusa dal 25 febbraio, ha riaperto oggi come presvito parzialmente, con l’indice Moex in crescita nei primi scambi del 10%, in un clima molto volatile. L’indice Rts denominato in dollari, che include 50 delle azioni più liquide, molte delle quali scambiate anche sul Moex, scende invece di circa il 4%, anch’esso tra forti fluttuazioni.