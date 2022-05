La Bielorussia lancia esercitazioni militari lampo

L’obiettivo dell’Ucraina è ripristinare la sua integrità territoriale, inclusa la Crimea, ribadisce Zelensky, che oggi interviene al Parlamento dell’Albania. Kiev non è pronta per negoziati seri, ha detto dal canto suo il presidente russo Vladimir Putin al suo omologo francese Emmanuel Macron. Secondo Joe Biden, Mosca ha commesso molti crimini di guerra in Ucraina. “Se non ci opponiamo ai dittatori continueranno ad arrivare”, afferma il presidente Usa. Il premier italiano Mario Draghi ribadisce l’impegno dell’Italia per una soluzione diplomatica al conflitto. Oggi riceve il premier giapponese Fumio Kishida, che andrà anche dal Papa.