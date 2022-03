La Banca Mondiale approva 489 mln dollari di aiuti per l’Ucraina

Chiamato ‘Finanziamento della ripresa dall’emergenza economica in Ucraina’ o “Ucraina libera’ il nuovo stanziamento “consiste in un prestito supplementare di 350 milioni di dollari e garanzie per un importo di 139 milioni di dollari”, si legge in un comunicato dell’istituto. “Il sostegno a erogazione rapida aiuterà il governo di Kiev a fornire servizi essenziali al popolo ucraino, compresi i salari per gli operatori ospedalieri, le pensioni per gli anziani e i programmi sociali per i più vulnerabili”, si sottolinea nella nota.