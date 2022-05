L’Ue valuta dazi sul petrolio da oleodotti come extrema ratio

L’Unione europea, a quanto si apprende da fonti europee, sta valutando la possibilità di introdurre dazi al petrolio russo in arrivo via oleodotti, nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo chiaro sulla scadenza delle deroghe prevista dall’intesa al vertice europeo per Paesi che non hanno sbocco sul mare. In particolare le deroghe riguardano gli Stati dove arriva l’oleodotto Druzhba, tra i quali l’Ungheria. Le stesse fonti spiegano che, al momento, si tratta di una mera ipotesi e che non c’è ancora alcuna proposta scritta a riguardo.