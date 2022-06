“L’Ue manipola l’Ucraina con prospettiva adesione”

L’Ue “manipola” l’Ucraina con la prospettiva di un’adesione. Lo afferma la portavoce del ministero della Difesa russo Maria Zakharova, dopo la raccomandazione della Commissione al consiglio Ue di dare all’Ucraina lo status di candidato all’ingresso nell’Unione europea. “Per anni la comunità occidentale ha manipolato questa storia del coinvolgimento dell’Ucraina nella sua struttura di integrazione e da allora l’Ucraina sta peggiorando sempre di più”, ha detto alle agenzie russe Zakharova, la quale ha aggiunto che Kiev “non avrà un futuro radioso” e descrivendo le garanzie europee all’Ucraina come “un messaggio falso che in pratica non porta nulla di buono”. A sua volta, il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso al Forum economico di San Pietroburgo ha dichiarato che “l’Occidente mina intenzionalmente le fondamenta internazionali in nome delle loro illusioni geopolitiche”. Secondo Putin, “i politici europei hanno inferto un serio colpo alle proprie economie” con le sanzioni. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al forum economico di San Pietroburgo. “Con le proprie mani hanno danneggiato le loro economie - ha aggiunto -. L’inflazione in alcuni Paesi europei ha già superato il 20%”. Lo riferiscono le agenzie russe.