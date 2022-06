L’Ue annuncia ulteriori 205 milioni in aiuti umanitari

Alla luce dell’impennata dei bisogni umanitari in Ucraina, il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, si reca oggi in Ucraina per incontrare le organizzazioni umanitarie e i funzionari governativi ucraini di alto livello, per contribuire a coordinare la risposta dell’Ue alla crisi sul campo. Per l’occasione, l’Ue stanzia oggi altri 205 milioni di euro per l’assistenza umanitaria. Questo porta il finanziamento totale degli aiuti umanitari dell’Ue e il valore dell’assistenza a oltre 700 milioni di euro in risposta all’invasione illegale dell’Ucraina da parte della Russia, di cui 13 milioni di euro sono dedicati a progetti nella vicina Moldavia.