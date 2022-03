L’Ucraina nega di aver sferrato raid aerei nel Donetsk, in cui sarebbero rimaste uccise almeno 20 persone, che erano stati segnalati nelle scorse ore da separatisti filorussi. Lo sottolineano fonti militari ucraine che parlano invece di un possibile missile russo. “Si tratta senza dubbio di un missile russo o altra munizione, non ha senso nemmeno parlarne”, ha detto il portavoce militare ucraino Leonid Matyukhin in un briefing trasmesso in tv e citato da Sky News.