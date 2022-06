L’Ucraina mantiene controllo impianto chimico Azot a Severodonetsk

L’Ucraina mantiene il controllo dell’impianto chimico Azot a Severdonetsk, in cui ci sarebbero centinaia di civili. Lo ha detto il governatore della regione, Serhiy Haidai in un messaggio su Telegram. Il governatore ha aggiunto che si aspetta che le forze russe utilizzino tutti i loro sforzi per cercare di prendere la città oggi o lunedì. Nei rifugi antiaerei sotterranei dell’impianto ci sarebbero circa 200 dipendenti dello stabilimento e 800 civili. I bombardamenti russi hanno provocato ieri un incendio nell’impianto chimico Azot a Severodonetsk dove continuano i combattimenti secondo quanto riferito dal Kyiv Indipendent.