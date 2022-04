L’Austria smentisce di pagare il gas in rubli

L’annuncio che l’Austria avrebbe deciso di rompere il fronte europeo e pagare in rubli il gas a Mosca arriva in mattinata dalla Tass. Ma viene smentita nel giro di un’ora da Vienna.

La comunicazione della Tass

“L’Austria accetta i termini di pagamento del gas russo in rubli”, è il titolo dell’agenzia di stato di Mosca, che come fonte cita direttamente il cancelliere austriaco Karl Nehammer. E scrive, senza però virgolettare la frase, che la parte austriaca, rappresentata dalla compagnia petrolifera e del gas Omv, ha accettato le condizioni della Russia per il pagamento delle forniture di gas in rubli, aprendo un conto presso una banca russa. La Tass precisa che a dichiararlo sarebbe stato lo stesso cancelliere, nel corso di una conferenza stampa. E riporta poi un virgolettato di Nehammer, nel quale però la parola ‘rubli’ non compare mai: “Abbiamo accettato i termini di pagamento, così come il governo tedesco. I termini sono risultati in linea con le sanzioni. Questo era importante per noi”.

Ci pensa Nehammer a prendere posizione

Passa poco più di un’ora, il tempo per la stampa austriaca di notare il lancio dell’agenzia di Mosca e contattare la cancelleria per capire se realmente Vienna abbia preso - in solitaria - una decisione di totale rottura rispetto a Bruxelles. Nel frattempo la notizia non viene rilanciata da alcun organo di stampa internazionale. Fino a quando a sgomberare il campo da qualunque dubbio ci pensa lo stesso Nehammer con un tweet molto diretto, che non lascia spazio ad ambiguità: “Prima che le fake news della propaganda russa vengano diffuse ulteriormente qui”, scrive sul social, “ovviamente Omv continuerà a pagare in euro le consegne di gas dalla Russia”, assicura il cancelliere. Che sottolinea: “L’Austria si attiene alla lettera alle sanzioni concordate dall’Ue”.

La fornitura di gas prosegue