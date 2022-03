L’ambasciata cinese ha evacuato gran parte dei connazionali

L’ambasciata cinese in Ucraina ha annunciato oggi che la maggior parte dei suoi circa 6’000 connazionali residenti nel Paese al momento dell’invasione delle truppe russe era stata evacuata, in risposta all’intensificarsi dei bombardamenti. “Al momento, la maggior parte dei connazionali in Ucraina è stata evacuata”, ha affermato l’ambasciata in un comunicato postato sui suoi social media, rilevando che “la situazione tesa in Ucraina continua a deteriorarsi. L’ambasciata ricorda con forza ai restanti connazionali di lasciare il Paese il prima possibile”.