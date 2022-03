Allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla situazione sanitaria in Ucraina al tredicesimo giorno di guerra: gli attacchi agli ospedali e alle ambulanze sono aumentati “rapidamente” negli ultimi giorni e le forniture mediche vitali stanno finendo. Lo riporta il Guardian citando una dichiarazione della responsabile emergenze dell’Oms per l’Europa, Catherine Smallwood, secondo la quale almeno nove persone sono morte in 16 attacchi a strutture sanitarie dall’inizio dell’invasione.