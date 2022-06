“L’Ucraina è pronta a creare le condizioni necessarie perchè riprendano le esportazioni dal porto di Odessa. Il punto è come garantire che la Russia non approfitti della rotta commerciale per attaccare la città di Odessa.” Lo scrive su Twitter il ministro ucraino degli Esteri Dmytro Kuleba, che continua: “Ad oggi nessuna garanzia dalla Russia. Cerchiamo soluzioni insieme all’Onu e ai nostri partner”.