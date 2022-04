Kiev vuole poter mobilitare fino a un mln riservisti

Le proposte dell’Ucraina per le garanzie di sicurezza nei negoziati con la Russia includono il concetto di “immunità rafforzata”, che consente la rapida mobilitazione fino a un milione di riservisti in caso di minaccia militare. Lo ha detto - scrive il giornale Ukrainska Pravda - il capo della delegazione ucraina David Arahamiya in un’intervista ai canali televisivi ucraini. Secondo Arahamiya, l’Ucraina si è consultata con esperti israeliani, che hanno espresso l’opinione che “il nostro Paese è più adatto al concetto della cosiddetta immunità rafforzata”, sottolineando al contempo che l’Ucraina non attaccherà nessuno, ma deve essere in grado di difendersi, il che richiede armi di difesa adeguate.