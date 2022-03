Kiev, ucciso sul campo il quarto generale russo

Un quarto generale russo ucciso sul fronte del conflitto in Ucraina: l’annuncio arriva dal battaglione di estrema destra dell’esercito di Kiev, il Battaglione Azov, schierato nella battaglia per la difesa di Mariupol. Mosca non conferma. Il generale colpito sarebbe Oleg Mityaev, 46 anni, comandante della 150ma divisione motorizzata russa dal 2020. In precedenza era dislocato nella regione oltreconfine di Rostov, veterano della guerra in Siria, in passato aveva comandato una base in Tajjikistan.