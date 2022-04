Kiev: “Senza munizioni i Gepard tedeschi non servono”

“Se le munizioni dei Gepard non saranno procurate dal ministero della Difesa tedesco nei prossimi giorni, l’Ucraina dovrà probabilmente rinunciare a questa offerta della Germania”, lo ha detto l’ambasciatore ucraino in Germania, Andrij Melnyk, in merito all’invio in Ucraina di 50 semoventi antiaereo Gepard da parte di Berlino. Melnyk è intervenuto sul canale Ntv lodando l’autorizzazione del governo tedesco per l’invio dei Gepard, ma sottolineando anche la questione aperta delle munizioni.