Kiev: “Mosca vuole coinvolgere la Bielorussia nella guerra”

Dopo aver lanciato i missili contro le regioni di Kiev, Chernihiv e Sumy, sono tornati all’aeroporto di Shaykovka in Russia, ha spiegato l’intelligence. “Questo è il primo caso di attacco aereo contro l’Ucraina direttamente dal territorio della Bielorussia. Il bombardamento di oggi è direttamente correlato agli sforzi delle autorità del Cremlino per coinvolgere la Bielorussia nella guerra in Ucraina come belligerante diretto”, si legge nella nota.