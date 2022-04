Kiev: “La nostra proposta a Mosca prevede una neutralità rafforzata”

Nei negoziati con la Russia, l’Ucraina ha proposto “un concetto di “neutralità rafforzata”, in base al quale è necessario fare affidamento sul proprio esercito, oltre che disporre di garanzie” di sicurezza. “Cioè come la Svizzera, o Israele, che hanno un esercito di riserva che può essere mobilitato in gran numero e dare la risposta necessaria in caso di aggressione”. Lo ha detto il capo della delegazione negoziale ucraina David Arakhamia in un’intervista a Rbc. “Come si suol dire, confida in Dio, ma non sbagliarti su te stesso. Pertanto, il concetto di ‘neutralità fortificata’ ci è molto vicino”, ha aggiunto Arakhamia.