“Kiev è pronta a rapporti di buon vicinato”

“Ieri durante i colloqui a Istanbul “l’Ucraina per la prima volta ha mostrato di essere pronta a soddisfare le condizioni per costruire relazioni di buon vicinato con la Russia” e “discuterne le richieste di principio”. Lo ha detto il capo negoziatore di Mosca, Vladimir Medinsky, citato dalle agenzie russe. “Se questi impegni vengono onorati, la minaccia che la Nato abbia un punto di appoggio nel territorio ucraino verrà eliminato”, ha aggiunto Medinsky. Comunque, “la posizione di fondo della Russia sulla Crimea e il Donbass non è cambiata”, ha sottolineato il capo negoziatore di Mosca.