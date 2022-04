Kiev denuncia vittime civili

La Commissaria per i diritti umani del parlamento ucraino, Liudmila Denisova, denuncia i bombardamenti russi sulle “città pacifiche” ucraine, in concomitanza con la Pasqua ortodossa. “L’esercito russo continua a bombardare attivamente città pacifiche in Ucraina e continua a uccidere civili”, ha scritto Denisova sul suo account Telegram.