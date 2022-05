Kiev, da inizio guerra ricevuti 12 miliardi di dollari di aiuti

“L’Ucraina dall’inizio della guerra ha ricevuto più di 12 miliardi di dollari di aiuti in armi e finanziamenti. Siamo molto grati per questo sostegno cruciale. Stiamo attraversando la fase più difficile della nostra storia, quando il destino del nostro Stato si decide. Ma crediamo fermamente nella vittoria dell’Ucraina e in un futuro luminoso”. Lo ha detto il primo ministro ucraino Denys Shmyhal alla Conferenza di alto livello dei donatori per l’Ucraina. “La vittoria dell’Ucraina non sarà solo sul campo di battaglia, ma anche diventare membro dell’Ue, da paese prospero e sviluppato, e senza il vostro aiuto sarà difficile da raggiungere”.