Kiev conferma: “Colloqui al momento sospesi”

“Attualmente il processo negoziale è sospeso: dopo l’incontro di Istanbul non ci sono stati cambiamenti, nessun progresso. La Federazione Russa resta ancora sulle sue posizioni stereotipate. Ma ogni guerra finisce al tavolo delle trattative, e questo processo sarà moderato da Zelensky”. Lo ha affermato il consigliere presidenziale e negoziatore ucraino, Mikhailo Podolyak, secondo quanto riporta l’agenzia ucraina Unian. Solo poche ore prima il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, citato dall’agenzia russa Interfax, aveva dichiarato che i colloqui tra Mosca e Kiev “non si stanno svolgendo in alcuna forma”. Lo spostamento del processo negoziale ucraino da Kiev a Washington e Londra non porterà frutti, aveva aggiunto.