L’Ucraina ha chiesto una sessione straordinaria del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite per i “crimini di guerra commessi dalla Russia” sul suo territorio. “Questa iniziativa - ha precisato in un tweet l’ambasciatrice ucraina all’Onu, Yevheniia Filipenko - è appoggiata da circa 60 Paesi di tutte le regioni del mondo. Insieme inviamo un altro forte messaggio a Putin e alla sua cricca di criminali di guerra: ‘Siete isolati come mai prima’”.