Kiev: “Bombe al fosforo su regione Lugansk, ci sono morti”

“Secondo le prime informazioni ci sono quattro morti, due dei quali bambini, e sei feriti - ha aggiunto Gaidai -. I russi sono in agonia. Non possono penetrare in profondità e quindi hanno iniziato a usare armi pesanti. Sganciano anche bombe al fosforo. Pertanto, sfortunatamente, il numero delle vittime potrebbe essere molto più alto”. “Nelle ultime 24 ore, 31 edifici della regione sono stati danneggiati o completamente distrutti”, ha detto Gaidai, riferendo che in molte aree manca l’elettricità e che la situazione è particolarmente critica a Rubizhne, dove i combattimenti proseguono nel centro della città.