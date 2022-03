Kiev: “Bombardato policlinico a Kharkiv, 4 morti”

“Gli occupanti russi continuano a uccidere civili a Kharkiv. A seguito del bombardamento mattutino delle infrastrutture civili con lanciarazzi, sette civili sono rimasti feriti, quattro dei quali sono morti “, si legge in una nota della polizia, in cui si segnala che le forze russe hanno sparato sul policlinico nel quartiere Osnovyansky, dove si trova il centro degli aiuti umanitari, oggi verso le 7.45. Non ci sono strutture militari nelle vicinanze, viene precisato.