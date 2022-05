Kiev autorizza l’arresto dell’ex presidente ricercato Yanukovich

Il tribunale distrettuale di Pechersk a Kiev ha autorizzato l’arresto dell’ex presidente ucraino filorusso Viktor Yanukovych, che risulta ricercato e si troverebbe in Russia. Lo rende noto la procura generale ucraina in una nota diffusa su Telegram e ripresa dalla Cnn. Yanukovich è accusato di essere fuggito illegalmente in Russia nel 2014 con l’appoggio di militari di Mosca insieme ad almeno 20 persone. Secondo la procura, l’ex capo di stato risiederebbe nella città di Anapa, nella fascia costiera meridionale russa vicino alla Crimea. Nelle scorse settimane i media ucraini avevano riferito che Yanukovich si sarebbe recato nella capitale bielorussa Minsk e sarebbe stato tra i principali candidati del Cremlino alla guida di un eventuale governo fantoccio da instaurare in Ucraina.