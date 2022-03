Keller-Sutter si aspetta l’arrivo di molti altri rifugiati

La consigliera federale Karin Keller-Sutter non si azzarda a fare una previsione su quante persone arriveranno in Svizzera a causa dell’invasione russa in Ucraina. “Poiché non si sa ancora quanto durerà la guerra”, ha dichiarato la ministra della giustizia al termine di una visita al Centro federale dell’asilo di Basilea. “Dobbiamo essere preparati al fatto che ci saranno ancora molti rifugiati che giungeranno nella Confederazione”, ha aggiunto in un incontro con i media organizzato nella città renana. Poco dopo lo scoppio della guerra, durante una riunione dei ministri europei si stimava che circa 5 milioni di persone sarebbero scappate dall’Ucraina. Ora, dopo un mese, ne sono già fuggite circa 3,6 milioni.

In precedenza, la responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dfgp), accompagnata dalla Segretaria di Stato Christine Schraner Burgener, ha visitato il Centro dell’asilo basilese per farsi un’idea sul posto della registrazione e dell’alloggio dei rifugiati ucraini. Secondo Keller-Sutter, essi non vorrebbero rimanere qui, bensì tornare in un’Ucraina libera. “Ma quando vedo le immagini della distruzione in Ucraina, non credo che questo accadrà presto”, ha aggiunto la consigliera federale.

Oltre 13’000 rifugiati

I profughi si sono detti grati per l’aiuto della Confederazione e hanno sottolineato che non vogliono essere un peso per nessuno, ha proseguito Keller-Sutter. Nei centri d’asilo federali sono stati accolti finora oltre 13’000 rifugiati che sono fuggiti dal conflitto ucraino, di cui più di 2’400 a Basilea. Attualmente un totale di circa 3’000 posti letto sono disponibili nelle strutture federali, ha dichiarato dal canto suo Schraner Burgener. Tuttavia la fluttuazione è elevata, è previsto che le persone accolte trascorreranno due notti nei centri d’asilo prima di essere ripartite nei vari cantoni. In questi ultimi sono disponibili fino a 28’000 posti. Attualmente in Svizzera viene registrato circa un migliaio di rifugiati al giorno, ha precisato Keller-Sutter. La consigliera federale ha sottolineato come sia importante impedire che i profughi vengano sfruttati da trafficanti di essere umani e che diventino così vittime una seconda volta. La tratta di esseri umani è purtroppo un fenomeno diffuso e ben noto in tali crisi.