Kaspersky: “Nessun legame con il governo russo”

“Kaspersky è un’azienda privata di cybersecurity globale e, come azienda privata, non ha alcun legame con il governo russo o con qualsiasi altro governo”: lo dice la società in una nota ufficiale. “L’Agenzia Nazionale per la sicurezza nazionale - aggiunge - ha dichiarato che sarebbe ‘opportuno considerare le implicazioni di sicurezza derivanti dall’utilizzo di tecnologie informatiche fornite da aziende legate alla Federazione Russa’. Crediamo che queste affermazioni non siano basate su una valutazione tecnica dei prodotti Kaspersky ma su decisioni governative”. “Continueremo a garantire ai nostri partner e clienti la qualità e l’integrità dei nostri prodotti e lavoreremo con le istituzioni per chiarire i dubbi e le preoccupazioni che sono stati sollevati in questi giorni - conclude la società nella nota - In Kaspersky, crediamo che la trasparenza e l’implementazione di misure concrete per dimostrare ai clienti e alle istituzioni l’impegno per l’integrità e l’affidabilità sia fondamentale”.