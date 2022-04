Johnson: “Sanzioni finché ci sarà un solo russo in Ucraina”

Comunque, dopo quanto affermato al riguardo dal presidente americano Joe Biden, far perdere il potere al presidente russo Vladimir Putin “non è un obiettivo del governo britannico. È importante essere molto chiari su questo punto”, ha detto Johnson durante un’audizione in commissione al Parlamento di Londra. Il premier britannico ha però aggiunto di ritenere “non ignobile sperare” in un epilogo del genere sullo sfondo della “barbara aggressione” di Mosca all’Ucraina. Interpellato poi sul canale di dialogo tenuto aperto con Putin da Emmanuel Macron, il premier Tory ha poi precisato di non avere nulla in contrario, a patto che Kiev lo ritenga utile.