Johnson ignora il voto di sfiducia e sfida Putin sui missili

Il governo britannico rivendica come giustificata la prevista fornitura di sistemi missilistici multi-testata a lungo raggio all'Ucraina. Lo scrive il premier Boris Johnson in un messaggio in cui ignora il cruciale voto di fiducia di stasera sulla sua leadership in casa Tory per tornare a sfidare invece la Russia di Vladimir Putin.

“Noi - twitta - non possiamo assistere inerti al fuoco dell’artiglieria russa a lungo raggio che spiana città e uccide civili. Per questo il Regno Unito donerà alle forze armate ucraine sistemi missilistici multipli, in modo che esse possano respingere efficacemente l’incessante aggressione di Mosca”.

Più tardi Downing Street ha riferito di una nuova telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella quale Boris Johnson ha rinnovato il pieno sostegno del suo governo a Kiev. Secondo la nota britannica, Zelensky ha aggiornato Johnson sulla situazione militare sul fronte orientale di Lugansk e Donetsk, evidenziando “la forza” delle armate ucraine e la loro determinazione a contrastare l’aggressione russa”. E Johnson gli ha assicurato che il Regno Unito resta schierato “fianco a fianco dell’Ucraina”, rimarcando come un fatto nuovo “significativo” la formalizzazione dell’impegno di Londra a fornire ulteriori armamenti, “inclusi sistemi missilistici multipli a lunga gittata in grado di colpire le posizioni russe che bombardano città ucraine”. Nel colloquio si è discusso peraltro anche di “negoziati diplomatici” oltre che degli “sforzi in atto per mettere fine al dannoso blocco russo delle esportazioni del grano ucraino”.